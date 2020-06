Tal como outros clubes, o Galatasaray decidiu colocar fotos dos seus adeptos e de profissionais de saúde nas bancadas para o primeiro jogo em casa depois da retoma da Liga.



No meio de tantas caras, há uma que se destaca: a de Kobe Bryant. O rosto do antigo basquetebolista vai estar na bancada do Turk Telekom Arena como forma de homenagem.



Recorde-se que em 2016, Kobe esteve na Turquia e assistiu ao treino do Galatasaray, tendo estado à conversa com o plantel e bateu três penáltis. Nesse dia, o Gala ganhou mais um adepto segundo o próprio «Black Mamba».



O dia em que Kobe visitou o plantel do Gala: