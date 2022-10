Depois de um empate na ronda anterior, o Galatasaray voltou a perder pontos. Desta feita, o conjunto de Okan Buruk perdeu na visita ao terreno do Kayserispor (2-1), em jogo da 10.ª jornada da Liga turca.



A formação visitada, que teve Miguel Cardoso no onze e Carlos Mané no banco, construiu o triunfo na primeira parte. Gavranovic fez o 1-0 aos 22 minutos e volvidos 12 minutos, Bulut fez o 2-0.



Sérgio Oliveira foi lançado ao intervalo para o lugar de Akgun. O Gala esboçou uma reação aos 56 minutos, mas o golo de Bardakci foi anulado após recurso ao VAR. Apesar da insistência, o Galatasaray apenas conseguiu marcar aos 86 minutos por Baris Yilmaz e já não foi capaz de evitar o desaire.



Haris Seferovic, avançado que está cedido pelo Benfica, não saiu do banco de suplentes.



Esta derrota deixa o Galatasaray com 17 pontos, os mesmos que Basaksehir e Fenerbahçe, equipas que ainda vão entrar em campo esta ronda. Por seu turno, o Kayserispor é 8.º com 16 pontos.