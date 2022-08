O Galatasaray entrou com o pé direito no campeonato turco, ao vencer – de forma sofrida – na deslocação ao terreno do Antalyaspor.

Com Sérgio Oliveira (ex-FC Porto) e o benfiquista Seferovic no onze titular, a equipa de Istambul esteve perto de sofrer em cima do intervalo, mas Luiz Adriano falhou de penálti.

Em cima do minuto 90, Bafetimbi Gomis, que tinha acabado de entrar há um minuto, fez o golo da vitória do Gala.