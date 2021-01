Omar Elabdellaoui, jogador do Galatasaray, está hospitalizado com lesões em ambos os olhos, devido a um acidente com material pirotécnico.

«Omar deu entrada no hospital perto da meia-noite. Tem lesões em ambos os olhos, mas um está pior. Eu e um colega, cirurgião plástico, conduzimos a intervenção cirúrgica com a equipa de oftalmologia. O estado dele é melhor do que ontem», explicou o médico responsável, Vedat Kaya.

O clínico admitiu a necessidade de realizar mais intervenções cirúrgicas nos próximos dias, mas não quis pronunciar-se relativamente à possibilidade do internacional norueguês voltar a jogar ou não.

«É muito difícil dizer alguma coisa neste momento», limitou-se a responder.