O Galatasaray está em negociações para garantir os empréstimos de Henry Onyekuru, do Mónaco, e Marcelo Saracchi, do Leipzig, informou o clube turco em nota publicada nas redes sociais.

Pouco feliz em França, apenas com quatro jogos realizados esta temporada, o avançado nigeriano, de 22 anos, está muito perto de regressar a Istambul, clube no qual marcou 16 golos em 44 jogos em 2018/19, na altura cedido pelos ingleses do Everton.

Com apenas sete jogos realizados no Leipzig, um deles no empate a dois golos frente ao Benfica, Marcelo Saracchi, lateral-esquerdo uruguaio, de 21 anos, deverá deixar o atual líder da Liga alemã para representar o emblema turco, que está atualmente na sétimo lugar do campeonato, posição aquém das expetativas do campeão em título.

📢 Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/rMfYW2AGLo — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 3, 2020