Galatasaray vence com golo nos descontos e ultrapassa Jesus na liderança

Baris Yilmaz foi o herói do Galatasaray na visita a casa do Sivasspor (1-2), numa partida da 16.ª jornada da Liga turca.



Já sem Sérgio Oliveira em campo (saiu aos 73m), o avançado de 22 anos resolveu o encontro com um golo aos 90+5. Yilmaz recebeu um passe longo Bardakci e não tremeu na cara de Vural apesar de a bola ainda ter batido no poste antes de entrar,



O Gala marcou primeiro por Mertens aos 27 minutos, mas deixou-se empatar à entrada para os dez minutos finais: Yesilyurt marcou depois de um belo passe de Saba.



O Sivaspor, que acabou o jogo com dez elementos por expulsão de Yesilyurt, é 17.º classificado e está em zona de descida. Por sua vez, o Galatasaray assumiu a liderança isolada com 33 pontos, mais um que o Fenerbahçe de Jesus.