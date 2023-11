O embate entre o Fenerbahçe e o Besiktas (3-2) na segunda-feira, partida referente à Superliga turca feminina, ficou marcado por um golo insólito.

Nos últimos minutos do encontro, uma jogadora do Besiktas roubou, com a cabeça, a bola das mãos da guarda-redes adversária e logo de seguida marcou golo.

As jogadoras do Fenerbahçe ficaram incrédulas, na esperança de que o golo fosse anulado, mas para seu espanto, a equipa de arbitragem decidiu validar o lance e continuar a partida.