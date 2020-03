Hélder Barbosa afirmou, em declarações à Agência Lusa, que o campeonato turco já devia ter sido suspendido ne que há vários colegas que «brincam com a situação».

«Já deviam ter tomado esta decisão logo no início da semana, quando começaram a ter mais casos na Turquia. Todos os campeonatos estavam suspensos na Europa e não fazia sentido aqui continuarmos a jogar», começou por dizer o português.

O avançado de 32 anos referiu também que está consciente do que se passa: «Como tenho a família em Portugal e acompanho as notícias do nosso país, tenho mais noção do que se passa, porque aqui a propagação do vírus está mais atrasada. Ainda não estão mentalizados e pensam que não vai evoluir como em outros países. Tenho colegas que ainda brincam com a situação.»

O jogador do Hatayspor, da segunda divisão turca, deixou ainda um apelo à população.

«Fiquem em casa. Os mais jovens talvez não sejam as pessoas de maior risco, mas temos de proteger os nossos pais e avós, que são mais vulneráveis. Não podemos ser egoístas, temos de cuidar de todos», advertiu, por último.