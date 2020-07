O presidente do Adana Demirspor, Murat Sancak, assistiu este domingo ao jogo ante o Umraniyespor numa grua, no exterior do estádio, devido ao castigo aplicado pelo Comité Disciplinar (PFDK) da liga turca em outubro de 2019.

Castigado pelo PFDK por 421 dias, Sancak não quis perder um jogo decisivo nas contas da subida à primeira liga e acabou por sorrir no final, ao ver o Adana vencer por 3-2, no duelo da 33.ª e penúltima jornada.

Com o triunfo, o Adana segue no terceiro lugar, com 58 pontos, a um do Erzurum, segundo com 59. Sobem apenas diretamente os dois primeiros classificados. O Hatayspor, de Hélder Barbosa, sagrou-se campeão este domingo.