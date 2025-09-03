INCRÍVEL: jogador do Galatasaray apaga Aktürkoglu de fotografia
Yunus Akgün terá editado imagem do treino da seleção e dá que falar na Turquia
A transferência de Kerem Aktürkoglu para o Fenerbahçe promete aquecer o dérbi de Istambul, mas o ambiente na seleção turca também está a dar que falar, depois de um jogador do Galatasaray ter apagado o ex-Benfica de uma fotografia que publicou no Instagram.
Yunus Akgün, que está ao serviço da Turquia, assim como Aktürkoglu, publicou uma imagem do treino, em que aparece sozinho, quando remata uma bola. Contudo, a fotografia original tem Aktürkoglu uns metros mais atrás.
Ora, o «desaparecimento» do extremo ex-Benfica chamou rapidamente a atenção dos adeptos turcos, que já relacionam a edição da fotografia com a transferência polémica para o Fenerbahçe.
Akgün e Aktürkoglu foram colegas de equipa no Galatasaray, onde o antigo jogador dos encarnados alinhou durante quatro épocas.
Após rumar ao Fenerbahçe, o extremo de 26 anos disse que assinou pelo «maior clube da Turquia» e até apagou as fotografias que tinha nas redes sociais da altura em que representava o Gatalasaray.
Yunus Akgün karaktersiz Kerem Aktürkoğlu ' na çok güzel sokmuş . pic.twitter.com/p6RtHcUytO— GS Football (@asi_reis_) September 3, 2025