O Fenerbahçe evitou a derrota em Adana, diante do Demirspor, com um golo de Enner Valencia a um minuto do final.



A equipa de Jorge Jesus apanhou-se a perder aos 83 minutos por culpa de um golo de Cherif Ndiaye, de grande penalidade. No entanto, o emblema de Istambul ainda foi a tempo de evitar o desaire com o tal golo do internacional pelo Equador ao minuto 89.



O início de jogo foi, de resto, frenético com oportunidades de parte a parte. O Fenerbahçe ainda se adiantou no marcador aos 14 minutos com um golaço de Yandas, mas o lance foi invalidado por braço na bola antes do remate.



O conjunto de Vincenzo Montella, que teve Kevin Rodrigues na equipa inicial, benificiou de um penálti à passagem da meia hora de jogo por braço de Kahveci. Porém, Belhanda permitiu a defesa de Altay para a trave. O jogo chegou, por isso, sem golos ao intervalo.



O Demirspor esteve sempre mais perto do golo na segunda parte e poderia ter marcado não fosse Altay a agigantar-se na baliza e a manter o 0-0. Mas no melhor pano cai a nódoa, não é? A sete minutos do fim, Altay fez falta sobre Svensson na área e não conseguiu evitar o golo de Cherif Ndiaye.



Jesus arriscou, mexeu na equipa e viu Arão assistir Valencia para o 1-1 final. O lance ainda foi anulado numa primeira instância, mas o VAR acabou por validá-lo. Foi o 20.º golo do equatoriano na Liga turca, ainda que insuficiente para o Fenerbahçe ganhar.



O treinador português, que foi expulso após a partida, voltou a perder terreno na luta pelo título e ficou a seis pontos do líder Galatasaray.