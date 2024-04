Três jogadores do Fenerbahçe foram convocados pelo conselho disciplinar da Federação Turca de Futebol, após a violência no final do jogo com o Trabzonspor.

A partida do dia 17 de março ficou marcada por uma invasão do campo e por confrontos entre jogadores e adeptos vindos das bancadas.

O incidente ocorreu após o apito final do árbitro, com um adepto a encaminhar-se para os jogadores da equipa derrotada para os agredir, com outros a seguirem-se e confrontos entre as duas partes a iniciarem-se.

Houve socos trocados, um adepto a ameaçar um jogador com uma bandeirola de canto, o guarda-redes do Fenerbahçe, Livakovic, esmurrado na face, entre outros casos.

O defesa nigeriano Osayi-Samuel desferiu um soco num desses adeptos, que entrou em campo com o rosto mascarado.

Outros dois jogadores do Fenerbahçe e dois funcionários do clube também foram convocados pelo conselho disciplinar.

Um treinador-adjunto do Trabzonspor também comparecerá perante o conselho disciplinar por envolvimento nos distúrbios, que provocaram fortes reações na Turquia.