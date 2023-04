O Fenerbahçe deu este domingo um passo atrás (decisivo?) na luta pelo título, ao ser derrotado pelo Besiktas em casa (4-2), num clássico do futebol turco. Com este resultado, a formação de Jorge Jesus ficou a nove pontos do Galatasaray, embora com menos um jogo realizado.

Curiosamente o Fenerbahçe até entrou melhor na partida e marcou primeiro, por Enner Valencia, na marcação de uma grande penalidade. Ao intervalo, a equipa de Jorge Jesus ganhava por 1-0.

O jogo parecia estar, por isso, completamente dominado quando logo no início da segunda parte Welligton cometeu falta sobre Valencia dentro da área, cometeu penálti e foi expulso, deixando o Besiktas reduzido a dez elementos. Mas Valencia falhou a segunda grande penalidade, atirando ao lado.

A partir daí só deu Besiktas, que fez quatro golos de seguida. Tosun marcou por duas vezes no espaço de cinco minutos, Redmonde fez um golaço do meio da rua e Aboubakar fez o quarto golo já no período de descontos. Kahveci ainda reduziu depois disso, mas não evitou uma derrota pesada e embaraçosa em casa para Jorge Jesus.