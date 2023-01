Depois da derrota no dérbi contra o Galatasaray, o Fenerbahçe voltou aos triunfos na Liga turca na visita ao terreno do Gaziantep (2-1), numa partida da 19.ª jornada da Liga turca.



Enner Valencia foi a grande figura da equipa de Jorge Jesus ao marcar dois golos. O avançado equatoriano fez o 1-0 logo aos oito minutos e desfez o empate com novo tento aos 90+1. Pelo meio, o conjunto da casa marcou por Kitsiou.



Refira-se que Miguel Crespo jogou 83 minutos na equipa do Fenerbahçe. Jorge Jesus manteve a distância de quatro pontos para o líder Galatasaray.