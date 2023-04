Jorge Jesus recebeu nesta segunda-feira uma má notícia. Altay Bayindir, guarda-redes titular do Fenerbahçe, vai ter de ser operado a uma hérnia lombar.

Informa o emblema de Istambul que o guardião as dores que o guardião e capitão de equipa já tinha há algum tempo, aumentaram recentemente e terá mesmo de parar.

Jesus perde assim uma peça importante na equipa numa fase decisiva da época. À 27.ª jornada (de 34) jornadas cumpridas, o Fenerbahçe segue no segundo lugar da Liga turca com 60 pontos, menos seis do que o líder Galatasaray.