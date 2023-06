Marek Hamsik anunciou, esta quinta-feira, que irá terminar a carreira no final da temporada.



«Não é uma decisão fácil (...), foi uma aventura maravilhosa», referiu o jogador de 35 anos, em conferência de imprensa.



O médio, recordista de internacionalizações pela Eslováquia com 136, representava desde há duas épocas o Trabzonspor.



Antes de chegar à Turquia, Hamsik foi durante mais de uma década, figura do Nápoles, clube pelo qual disputou 520 jogos e conquistou três títulos: duas Taças de Itália e uma Supertaça. O futebolista alinhou ainda no Slovan Bratislava, Brescia, Dalian Pro e Gotemburgo.