Mesut Özil, ex-internacional alemão, foi nomeado para o Conselho Central de Decisão do AKP, partido turco que é liderado pelo presidente Erdogan.

Para além de ter pais turcos, o antigo médio do Arsenal e Real Madrid já se tinha demonstrado próximo de Erdogan. Além do chefe de Estado da Turquia ser padrinho de casamento de Ozil, em 2018 deu que falar uma fotografia que gerou polémica na Alemanha, onde a lealdade do campeão do Mundo em 2014 pela Mannschaft foi questionada.

Após o sucedido, o ex-jogador retirou-se da seleção alemã, por considerar o ato racista. Na altura, o atleta defendeu-se, alegando que a fotografia não tinha «intenções políticas». «Era apenas sobre respeitar o mais alto cargo do país da minha família», mencionou.

Özil deixou o futebol em 2023, no Istanbul Basaksehir (o clube de Erdogan), e assume agora um novo desafio ao lado de Erdogan, que lidera a Turquia há mais de 20 anos.