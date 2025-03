O internacional espanhol, Álvaro Morata, contou que a rivalidade entre Galatasaray e Fenerbahce é tão «extrema» que não o permite falar com outros jogadores no final do jogo.

«A rivalidade aqui é extrema, quando acaba um jogo entre o Galatasaray e o Fenerbahçe, a polícia entra no estádio para se certificar que não há problemas. Até é difícil ter uma conversa com alguém da outra equipa. No primeiro jogo estava lesionado, mas havia 30 mil polícias no nosso estádio», disse o avançado, de 32 anos, numa entrevista concedida ao SER.

De referir que nesse jogo, a 24 de fevereiro de 2025, para o campeonato turco, o internacional espanhol ficou de fora por lesão. O próximo jogo entre as duas equipas realiza-se a 31 de março, em casa do Fenerbahçe de José Mourinho.

Morata, que foi convocado pelo selecionador Luís de la Fuente para os compromissos internacionais com os Países Baixos, para a Liga das Nações, também afirmou que Espanha tem obrigação de ganhar o Mundial 2026, porque são «campeões europeus» e pela «estrela» que usam «ao peito».

Álvaro Morata chegou ao clube turco no mercado de inverno, por empréstimo do Milan, e já realizou cinco jogos e marcou dois golos.