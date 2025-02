O dérbi de Istambul passou para lá das quatro linhas e o maior protagonista é José Mourinho. O treinador do Fenerbahçe apontou que o banco do Galatasaray «saltava como macacos» e o rival já comunicou que vai apresentar queixas na UEFA e na FIFA.

Ora, entretanto, Acun Ilicali, vice-presidente do Fenerbahçe, saiu em defesa do técnico português.

«Quando digo que estás a correr como um coelho, não digo que és um coelho. Quando digo que saltas como um macaco, não digo que és um macaco. As pessoas que estavam no banco, se olhares para a cara delas... consegues claramente perceber que José Mourinho não teve nenhuma intenção de ser racista nas palavras ou por trás das palavras. É uma situação clara, que está a tentar ser manipulada pela estrutura do Galatasaray. Estamos habituados a isso na Turquia», disse o dirigente, em declarações à Sky Sports.

O clube turco também reagiu em comunicado. «Como qualquer pessoa de bom senso pode ver e entender, essas expressões, usadas por José Mourinho para descrever a reação extrema da equipa técnica do adversário às decisões do árbitro durante a partida, não podem de forma alguma ser associadas ao racismo. Tentar retratar este discurso como racista é uma abordagem completamente maldosa.»

O Fenerbahçe também assegurou que vai exercer os direitos legais para responder a uma «calúnia patética».

A luta entre Fenerbahçe e Galatasaray tem sido renhida. O «Gala» segue na liderança com seis pontos de vantagem e, ao longo da temporada, Mourinho tem feito várias publicações nas redes sociais a ironizar sobre o adversário, o que aqueceu a rivalidade.