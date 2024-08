O Fenerbahçe, de José Mourinho, desperdiçou dois pontos diante do modesto Goztepe, neste sábado. Tinha dois golos de vantagem mas a equipa adversária conseguiu empatar o jogo, na fase final. Questionado sobre o que correu mal, em conferência de imprensa, Mourinho foi irónico.

«Tenho que me adaptar ao futebol turco. Os meus jogadores também precisam de desperdiçar tempo e atirarem-se para o chão. Eles têm de fingir lesões, tal como faz todos os outros. Eu não sou mágico, sou apenas experiente», afirmou.

Em tom mais sério, Mourinho lamentou um golo sofrido de bola parada. «Foi um jogo difícil, mas tínhamos o encontro controlado com o 2-0. Tivemos chances de marcar o terceiro golo, mas depois as coisas mudaram. Eles marcaram a partir de um lance que trabalhámos nos treinos, de bola parada. O Cenk Tosun esteve perto de marcar o terceiro, mas não conseguiu», admitiu.

José diz ainda não ter visto a agressão, registada por imagens filmadas por adeptos, ao presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, que foi atingido com garrafa na cabeça pelos adeptos do Goztepe. «Tudo o que vi foi que havia uma enorme multidão. Os jogadores também não entenderam o que era. Viram, mas não entenderam», afirmou.

O experiente treinador luso tem tido um início exigente no Fenerbahçe. Soma dois jogos na Liga e já foi eliminado da Liga dos Campeões na terceira pré-eliminatória, sendo repescado para a Liga Europa.