A Federação Turca de Futebol (FTF) expressou esta terça-feira a sua oposição à criação da Superliga europeia e advertiu que irá seguir as decisões que a UEFA aplicar aos clubes turcos que decidirem participar na competição.

«Nenhuma equipa turca pode aderir à nova Superliga europeia. Se um deles participar, apoiaremos a decisão da UEFA sobre essa equipa», disse o presidente, Nihat Ozdemir à Fox TV.

«Somos contra o projeto da Superliga. O nosso ministro do Desporto já fez uma forte declaração», sublinhou.

O ministro do Desporto turco, Mehmet Kasapoglu, disse na segunda-feira que o formato proposto, com 15 equipas fixas, contradiz o conceito de «participação, um valor de todas as organizações desportivas».