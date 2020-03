John Obi Mikel rescindiu contrato com o Trabzonspor, da Turquia, devido ao campeonato se continuar a disputar, embora à porta fechada, durante a pandemia de Covid-19.

O jogador já se tinha manifestado antes do jogo com o Istambul Basaksehir. «A vida não é só futebol. Não me sinto confortável e não quero jogar futebol nesta situação. Todos devem estar em casa com as suas famílias e pessoas chegadas neste período crítico. A temporada deveria ser cancelada uma vez que o mundo está a passar um período de turbulência», escreveu na altura o médio no Instagram.

Agora, pelo mesmo meio, anunciou a saída. «Gostaria de agradecer a todos os adeptos pelo apoio. Também quero agradecer a todos os meus companheiros, equipa técnica e equipa médica por tudo o que alcançámos nesta temporada até agora, desejo a todos boa sorte para ganharem a liga. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas, na situação atual, todos precisamos cuidar das nossas famílias, passar um tempo com elas e protegê-las.»