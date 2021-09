Miralem Pjanic, médio de 31 anos, é reforço do Besiktas por empréstimo do Barcelona, informou o clube turco.



O emblema turco paga 2.750 milhões de euros ao Barcelona pelo empréstimo do médio que não fazia parte dos planos de Koeman.



Recrutado no verão passado num negócio que levou Arthur para a Juventus, o internacional bósnio disputou 30 jogos pelos blaugranas, mas nunca foi titular indiscutível.



Após passagens por Metz, Lyon, Roma e Juve, além do Barça, Pjanic vai jogar no Besiktas, adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões.