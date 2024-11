O Besiktas anunciou o despedimento de Giovanni van Bronckhorst.

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, a equipa dos portugueses Rafa, João Mário e Gedson Fernandes passa por um período de crise desportiva e estrutural. Na semana passada, três membros da direção do clube, incluindo o presidente, saíram também do clube, que elegeu o vice como presidente interino. Agora foi a vez do treinador.

O técnico de 49 anos, ex-internacional neerlandês, sai assim ao fim de 20 jogos ao leme da equipa, pela qual alcançou dez vitórias. O Besiktas ocupa o 5.º lugar do campeonato turco e o 22.º lugar da Liga Europa, posição que dá acesso ao play-off.

Agora, a equipa vai ser orientada de forma interina por Serdar Topraktepe, que era adjunto de Van Bronckhorst.