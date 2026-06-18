O Fenerbahçe anunciou, esta quinta-feira, a contratação do treinador Ismail Kartal por uma temporada. Esta é a quarta passagem do técnico pelo emblema turco.

O treinador de 65 anos orientou o Fenerbahçe nas temporadas de 2014/15, seguindo-se um curto período entre janeiro e maio de 2022, altura em que sucedeu a Vítor Pereira. Em 2023/24, foi a última passagem de Ismail Kartal pelo clube.

Em comunicado, Oguz Çetin, diretor do futebol, deixou rasgados elogios ao treinador turco. «O nosso treinador principal, İsmail Kartal, é um homem do futebol que conhece intimamente a cultura do Fenerbahçe, as expectativas da nossa comunidade e a dinâmica do nosso clube. Ele conquistou a admiração em todos os períodos em que esteve à frente do clube com a sua disciplina, espírito de luta e os resultados alcançados.»

Esta temporada, recorde-se, o Fenerbahçe terminou o campeonato no segundo lugar.