Kévin Rodrigues foi anunciado como reforço do Adama Demirspor.



O internacional português estava livre depois de ter terminado o vínculo com a Real Sociedad e decidiu assinar por três épocas com o emblema turco.



O lateral-esquerdo, de 28 anos, estava ligado ao emblema basco durante sete temporadas. No entanto, Kévin Rodrigues perdeu espaço no plantel da Real Sociedad e esteve cedido a Leganés, Rayo Vallecano e Eibar nos últimos três anos.