O Fenerbahçe anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Nathan Aké, proveniente do Manchester City. No entanto, o clube turco não divulgou o valor da transferência nem a duração do contrato.

Pela formação inglesa, recorde-se, o defesa de 31 anos realizou 177 jogos, em seis temporadas, nos quais apontou dez golos e três assistências, totalizando 12 troféus.

Antes de chegar ao Manchester City, Aké passou pelo Chelsea, tendo sido treinado por José Mourinho, Reading, Watford e Bournemouth.

Neste Mundial 2026, o atleta realizou três jogos pelos Países Baixos, tendo sido, inclusive, titular na derrota diante de Marrocos, que ditou o adeus da Laranja Mecânica da competição.

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