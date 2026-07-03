OFICIAL: Nathan Aké deixa o Man. City e reforça o Fenerbahçe
Defesa deixa os citizens depois de seis temporadas
Defesa deixa os citizens depois de seis temporadas
O Fenerbahçe anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Nathan Aké, proveniente do Manchester City. No entanto, o clube turco não divulgou o valor da transferência nem a duração do contrato.
Pela formação inglesa, recorde-se, o defesa de 31 anos realizou 177 jogos, em seis temporadas, nos quais apontou dez golos e três assistências, totalizando 12 troféus.
Antes de chegar ao Manchester City, Aké passou pelo Chelsea, tendo sido treinado por José Mourinho, Reading, Watford e Bournemouth.
Neste Mundial 2026, o atleta realizou três jogos pelos Países Baixos, tendo sido, inclusive, titular na derrota diante de Marrocos, que ditou o adeus da Laranja Mecânica da competição.
Transfer Bilgilendirmesi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 3, 2026
Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/FwAMLa0zcl