O turco Okan Buruk foi anunciado esta quinta-feira como o novo treinador do Galatasaray.

Trata-se de um regresso de Buruk ao emblema de Istambul, que representou enquanto jogador durante 12 épocas e pelo qual conquistou vários títulos.

«Bem-vindo ao lar!», escreveu o Galatasaray nas redes sociais, referindo-se ao treinador de 48 anos, que em 2000 ganhou a Taça UEFA pelo clube, como jogador, e que em 2020, já como treinador, surpreendeu ao levar o Basaksehir a um inédito título de campeão turco.

Buruk que conta com passagens pelo comando técnico do Elazigspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisar, Rizespor e do já referido Basaksehir, sucede assim a Domènec Torrent, que foi demitido do cargo na passada terça-feira.

Na luta pelo título de campeão, Okan Buruk terá esta época como rival o português Jorge Jesus, que recentemente assumiu o comando do Fenerbahçe.