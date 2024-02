Rui Pedro é o novo jogador do Hatayspor, da Turquia. O antigo avançado do FC Porto deixa o Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, e assina contrato até 2026 com a equipa turca.

O jogador, de 25 anos, estava em final de ligação com o emblema esloveno, mas acabou por deixar a equipa de Ljubljana ainda neste mercado de inverno.

Alem do FC Porto, Rui Pedro representou ainda Boavista, Varzim, Leixões e Penafiel em Portugal e o avançado vai agora ser companheiro de equipa de Joelson Fernandes, jogador português formado no Sporting.