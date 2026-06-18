OFICIAL: Vedat Muriqi regressa ao Fenerbahçe para reforçar o ataque
Avançado já tinha passado pelo emblema turco na temporada 2019/20
Avançado já tinha passado pelo emblema turco na temporada 2019/20
O Fenerbahçe anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Vedat Muriqi, proveniente do Maiorca.
O avançado de 32 anos, recorde-se, já havia representado o emblema turco na temporada 2019/20. Em 2020 mudou-se para Itália e prosseguiu a carreira ao serviço da Lazio, onde chegou a troco de 21 milhões de euros.
Na temporada passada, Muriqi destacou-se pelo Maiorca, apontando 23 golos e uma assistência em 37 jogos na Liga espanhola (só atrás dos 25 golos de Kylian Mbappé), números insuficientes para evitar a descida de divisão da equipa das Ilhas Baleares.
Vedat Muriqi İstanbul’da. 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2026
Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere İstanbul’a geldi.
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