O Fenerbahçe anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Vedat Muriqi, proveniente do Maiorca.

O avançado de 32 anos, recorde-se, já havia representado o emblema turco na temporada 2019/20. Em 2020 mudou-se para Itália e prosseguiu a carreira ao serviço da Lazio, onde chegou a troco de 21 milhões de euros.

Na temporada passada, Muriqi destacou-se pelo Maiorca, apontando 23 golos e uma assistência em 37 jogos na Liga espanhola (só atrás dos 25 golos de Kylian Mbappé), números insuficientes para evitar a descida de divisão da equipa das Ilhas Baleares.

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