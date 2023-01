O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, entrou em 2023 da melhor maneira, ao vencer em casa do Antalyaspor (2-1), em jogo da 17.ª jornada do campeonato turco.

Miguel Crespo foi lançado a titular pelo técnico português, e viu Haji Wright, aos 14 minutos, a abrir o marcador a favor da equipa da casa.

Na segunda parte, no entanto, os comandados de Jesus reagiram, e com um nome em destaque: Michy Batshuayi.

O avançado belga empatou aos 55 minutos e, sete minutos depois, completou de penálti a reviravolta. O Fener inclusivamente esteve perto do 3-1, mas o golo de Diego Rossi foi anulado por falta ofensiva.

Não marcou a formação de Jesus, e o Antalyaspor esteve perto do empate. Aliás, conseguiu-o. Ao minuto 90+7, Fernando fez um golo do outro mundo, mas o lance foi invalidado por um fora de jogo muito polémico que originou muitos protestos do Antalyaspor, tanto no momento do lance como após o jogo.

Aí, os jogadores do clube visitado tentaram aproximar-se prontamente do árbitro para reclamarem o golo invalidado, mas o treinador Nuri Sahin, num grande momento, fez de «guarda-costas» da equipa de arbitragem e evitou que a situação escalasse. Ainda assim, houve um elemento do Antalyaspor a ver o vermelho direto.

Com este resultado, o Fenerbahçe assume à condição a liderança do campeonato, com 35 pontos, mais dois do que o Galatasaray, mas mais um jogo. Na próxima jornada, de resto, há um Fener-Gala. A partida está agendada para domingo. O Antalyaspor é 14.º, com 16 pontos.

Mais cedo, o Hatayspor, de Rúben Ribeiro, empatou em casa do Umraniyespor, a duas bolas.