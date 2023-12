Ricardo Quaresma emocionou-se numa homenagem do Besiktas. O internacional português pisou o relvado do estádio da equipa turca antes do dérbi com o Fenerbahçe.

O avançado surgiu ao lado do filho e recebeu uma placa alusiva aos 227 jogos que realizou pelo Besiktas.

Nos ecrãs gigantes do estádio passou um vídeo com os melhores momentos de Quaresma ao serviço do emblema de Istambul e o avançado não conseguiu conter as lágrimas.

O público cantou mesmo o nome do internacional português, que depois deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

«É por estas atitudes que jamais posso esquecer este clube!!! Obrigado Besiktas, obrigado fãs por todo este carinho, amor, respeito.»