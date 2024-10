Kerem Aktürkoglu foi o autor de um dos golos da goleada da Turquia na Islândia, na passada segunda-feira. Após a partida da Liga das Nações, o selecionador turco, Vincenzo Montella, deixou elogios ao extremo do Benfica.



«É um jogador que acompanhava. Não é fácil encontrar alguém com as características do Aktürkoglu, com uma capacidade técnica elevada, que consiga passar e rematar. Talvez não tenha estado em paz ultimamente. Senti que a mente dele ficou mais tranquila após a transferência para o Benfica», referiu, citado pelo jornal «Fanatik».



O jogador das águias, de 25 anos, leva dez golos em 35 jogos pela seleção da Turquia. Reveja o golaçõ de Aktürkoglu na última segunda-feira:



Aktürkoğlu com um golaço 🤯#sporttvportugal #NAÇÕESnaSPORTTV #LigadasNações #Islandia #Turquia pic.twitter.com/wP8pwSfjt9

— sport tv (@sporttvportugal) October 14, 2024