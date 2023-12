Sérgio Oliveira rompeu um músculo do peito durante um treino de força no ginásio do Galatasaray. A informação foi confirmada pela equipa turca em comunicado.

O médio português já iniciou tratamento, mas ainda vai realizar mais alguns exames para detetar a gravidade da lesão. O Galatasaray não divulgou o tempo de paragem do jogador, mas Sérgio Oliveira pode ficar afastado dos relvados durante seis meses, caso tenha de realizar uma intervenção cirúrgica.

O internacional português já deixou uma mensagem nas redes sociais, depois da lesão sofrida. O antigo jogador do FC Porto escreveu: «O regresso é sempre mais forte do que o contratempo».

Esta temporada, Sérgio Oliveira soma dois golos e duas assistências em 20 jogos pelo Galatasaray.