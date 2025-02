O Fenerbahçe, de José Mourinho, deu continuidade ao bom momento que atravessa e goleou, esta quarta-feira, o Erzurumspor, por 5-0, em jogo da Taça da Turquia.

A jogar em casa, a equipa comandada pelo treinador português adiantou-se ao conjunto do segundo escalão aos 33 minutos. O ex-Benfica Talisca, reforço de inverno do Fenerbahçe, estreou-se a marcar no segundo jogo pela nova equipa.

Se, no primeiro tempo, o Fenerbahçe dominou a seu bel-prazer, na segunda parte a superioridade traduziu-se em golos.

Aos 50 minutos, de penálti, Cenk Tosun aumentou a vantagem. Na reta final, Mert Yandas (78m) fez o 3-0 e o goleador Youssef En-Nesyri fechou as contas com um bis (81 e 89m).

Apesar da vitória, Mourinho fica a lamentar as lesões de três defesas-centrais: Djiku, Diego Carlos e Akcicek saíram lesionados durante a partida.

Com este triunfo, o Fenerbahçe chega aos 11 jogos consecutivos sem perder. A equipa de Mourinho lidera o Grupo B da Taça da Turquia, com seis pontos em duas jornadas, enquanto o Erzurumspor ainda não pontuou.