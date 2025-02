O treinador do Galatasaray, Okan Buruk, teceu muitas críticas a José Mourinho, depois do empate (0-0) com o Fenerbahçe. O técnico turco acusou o português de «chorar» constantemente e criticou a postura do «special one» perante os árbitros do país.

«O discurso de chorão demorou um pouco. Ele é conhecido por chorar. Ele chorou durante muito tempo. Chorou dentro do campo, foi até à sala do árbitro e chorou. Deixem-no continuar a chorar», disse Buruk, após a partida.

«Não me lembro de um árbitro de um clássico ter uma exibição tão má. Parou o jogo todo e assinalou faltas ridículas. Era óbvia a pressão que ele sofreu antes do jogo. Nunca vi um desempenho tão mau. Claro que o Fenerbahçe e o treinador do Fenerbahçe vão gostar. Parou muito o jogo. Estávamos sempre a reclamar dos árbitros turcos que paravam o jogo, mas ele esteve muito abaixo do seu próprio desempenho. Acho que isso se deve à pressão sobre ele. Esta é a primeira vez que apita um clássico na Turquia. Parou o jogo tantas vezes que sentimos que estávamos a fazer justiça aos árbitros turcos», acrescentou.

O dérbi de Istambul deixou tudo igual no topo: o Galatasaray lidera o campeonato com 64 pontos, mais seis do que o Fenerbahçe.

Após a partida o «Gala» anunciou que vai avançar com queixas por racismo contra Mourinho, devido às palavras do português na conferência de imprensa.