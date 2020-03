Fatih Terim, treinador do Galatasaray, testou positivo por Covid-19.

Foi o próprio técnico de 66 anos a confirmar que está infetado com a doença. «De acordo com os resultados dos testes feitos hoje, o resultado do meu teste ao novo coronavírus foi positivo. Estou no hospital em boas mãos. Não se preocupem», comunicou nas redes sociais.

Fatih Terim tem uma carreira de mais de 30 anos como treinador, somando várias passagens pelo Galtasaray e pela seleção turca. Entre 2000 e 2002 passou ainda pelo futebol italiano, onde orientou a Fiorentina e o Milão.