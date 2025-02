Polémica na Turquia, com o jogo entre o Galatasaray e o Adana Demirspor, da 23.ª jornada do campeonato, a terminar ao minuto 34 depois da equipa forasteira ter abandonado o relvado em protesto pelo trabalho da equipa de arbitragem liderada por Cuneyt Cakir.

A situação foi espoletada por uma grande penalidade polémica assinalada ao minuto 12, favorável ao Galatasaray. Depois de bloquear um remate de Osimhen, o central alemão Semih Guler esticou a perna para condicionar a ação de Dries Mertens, que forçou o contacto e lançou-se para o relvado.

Alheado dos muitos protestos dos jogadores do Adana Demirspor, o espanhol Álvaro Morata converteu o penálti e colocou o Galatasaray na frente do marcador.

O líder da Liga turca colecionou várias ocasiões para ampliar a vantagem até que, ao minuto 29, um defesa do Adana Demirspor caiu no relvado, obrigando à paragem do jogo. Nesse momento, os capitães da equipa visitante conferenciaram com o treinador, Mustafa Alper Avcı, e daí saiu a decisão de a equipa abandonar o relvado.

O jornal espanhol Marca cita Metin Korkmaz, diretor do Adana Demirspor, que justifica a tomada de posição como uma reação «contra o sistema de arbitragem, não contra o Galatasaray».

A atual edição da Liga turca tem sido fértil em críticas ao trabalho das equipas de arbitragem, sobretudo nos jogos que envolvem o Galatasaray. José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, que este domingo venceu o Alanyaspor (0-2), tem sido uma das vozes mais interventivas nesta matéria.