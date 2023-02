Christian Atsu foi encontrado com vida nos escombros do prédio em que morava na cidade de Hatay, na Turquia.

A confirmação foi feita por Mustafa Ozak, vice-presidente do Hatayspor, em declarações à Radio Gol, da Turquia, citada pela Reuters.

O antigo jogador do FC Porto tinha sido dado como desaparecido após o sismo que atingiu a zona sul da Turquia na madrugada de segunda-feira, mas os esforços feitos pelas equipas de salvamento resultaram no resgate do jogador ganês.

Ainda de acordo com o dirigente, Atsu estava ferido e foi transportado para o hospital. Já o diretor desportivo do clube, Taner Savut, continua soterrado nos escombros.