Num jogo quente da Liga turca, da oitava jornada, o Galatasaray perdeu pontos primeira vez no campeonato ao empatar a uma bola com o visitante Besiktas. Ambas as equipas marcaram um golo.

Rafa Silva e Tiago Djaló foram titulares pelo Besiktas, com Jota Silva a não sair do banco. Jurasek, emprestado pelo Benfica, também iniciou a partida.

O Besiktas começou bem e marcou primeiro. Na ressaca a um remate de Orkun Kökçü, médio que trocou o Benfica pela equipa turca, Tammy Abraham marcou o 1-0. 

Depois, o jogo ficou marcado por uma expulsão do lado do Galatasaray. Rafa Silva arrancou do meio-campo em direção à baliza contrária e Davinson Sánchez travou-o em falta. Viu vermelho direto.

Mesmo assim, na segunda parte, Ilkay Gundogan estreou-se a marcar pelo Galatasaray aos 55 minutos, na cara do guardião.  

O Galatasaray continua líder, no entanto, com 22 pontos em oito jogos. O Besiktas tem 13, na quinta posição. 

