Turquia: Besiktas arranca primeiros pontos ao Galatasaray com empate
Rafa Silva foi titular e ainda arrancou um cartão vermelho a Davinson Sánchez
Num jogo quente da Liga turca, da oitava jornada, o Galatasaray perdeu pontos primeira vez no campeonato ao empatar a uma bola com o visitante Besiktas. Ambas as equipas marcaram um golo.
Rafa Silva e Tiago Djaló foram titulares pelo Besiktas, com Jota Silva a não sair do banco. Jurasek, emprestado pelo Benfica, também iniciou a partida.
O Besiktas começou bem e marcou primeiro. Na ressaca a um remate de Orkun Kökçü, médio que trocou o Benfica pela equipa turca, Tammy Abraham marcou o 1-0.
Tammy Abraham na recarga após o remate de Kökçü 🦅#sporttvportugal #Superliga #SuperligaTurca #Galatasaray #Besiktas #nissan pic.twitter.com/zI2slLoi4K— sport tv (@sporttvportugal) October 4, 2025
Depois, o jogo ficou marcado por uma expulsão do lado do Galatasaray. Rafa Silva arrancou do meio-campo em direção à baliza contrária e Davinson Sánchez travou-o em falta. Viu vermelho direto.
Mesmo assim, na segunda parte, Ilkay Gundogan estreou-se a marcar pelo Galatasaray aos 55 minutos, na cara do guardião.
Gündoğan reduziu para o Galatasaray, que estava reduzido a 10 🫡#sporttvportugal #Superliga #SuperligaTurca #Galatasaray #Besiktas #Insparya pic.twitter.com/KSwpUIWS6t— sport tv (@sporttvportugal) October 4, 2025
O Galatasaray continua líder, no entanto, com 22 pontos em oito jogos. O Besiktas tem 13, na quinta posição.