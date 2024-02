O avançado angolano Loide Augusto esteve em destaque este domingo ao marcar os dois golos que permitiram ao Alanyaspor empatar em casa do Fenerbahce.

O antigo jogador do Sporting B, do Farense e do Mafra inaugurou o marcador em Istambul logo aos 12 minutos e voltou a marcar aos 63.

Pelo meio, a equipa da casa tinha conseguido dar a volta ao resultado, no início da segunda parte, com golos das estrelas Dusan Tadic e Edin Dzeko.

O médio português João Novais foi suplente não utilizado na equipa do Alanyaspor, que segue na 14ª posição da Super Liga turca.

Já o Fenerbahce deixou escapar o rival Galatasaray, que tinha vencido, no sábado, o Basaksehir por 2-0.

O Galatasaray tem agora dois pontos de vantagem na liderança da prova.