José Mourinho fechou a temporada com uma vitória em casa. Na Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul, o Fenerbahçe, que já não lutava por nada, bateu o Konyaspor por 2-1 na 38.ª e última jornada da Liga turca.

A tarde deste domingo não começou da melhor maneira para o treinador português, com a equipa do Konyaspor a inaugurar o marcador logo aos quatro minutos de jogo, pelos pés de Melih Bostan.

Sem uma resposta por parte da equipa da casa, as formações foram para intervalo com o Konyaspor a vencer por 1-0. Desagradados, os adeptos do Fenerbahçe assobiaram a equipa na ida para os balneários.

No início do segundo tempo, Mourinho promoveu alterações para procurar dar uma resposta e, de forma tardia, o Fenerbahçe conseguiu mesmo empatar, aos 75 minutos, através de Irfan Kahveci.

O golo da vitória surgiu já perto dos 90 minutos, depois de Youssef En-Nesyri (82m) fazer o golo que trouxe alguma tranquilidade aos adeptos da casa.

Mourinho, que não tem a continuidade no Fenerbahçe dada como certa, fecha com uma vitória no primeiro ano na Turquia. O técnico português falhou o principal objetivo - ser campeão - terminando a época no segundo lugar com 84 pontos, a 11 pontos do Galatasaray.

No que à Europa diz respeito, o Fenerbahçe foi eliminado nos oitavos-de-final da Liga Europa pelos escoceses do Rangers.