Turquia: Fenerbahçe sofre aos 90+11 e falha colagem ao Galatasaray
Equipa de Nélson Semedo empata na receção ao Kasimpasa
O Fenerbahçe empatou, esta segunda-feira, na receção ao Kasimpasa (1-1) e falhou a oportunidade de igualar o Galatasaray no topo da tabela do campeonato turco.
Com Nélson Semedo no onze - Cafu foi lançado aos 68 minutos nos forasteiros -, a equipa de Istambul foi incapaz de desfazer o nulo durante quase todo o jogo. Já em tempo de descontos, quando estava a jogar contra dez, o Fenerbahçe marcou através de um remate de fora da área de Marco Asensio (90+5m), com a bola a sofrer ainda um desvio num adversário.
O espanhol tirou a camisola nos destejos e as bancadas foram à loucura, mas o Kasimpasa reservou um balde de água gelada para a reta final. Ao 11.º minuto de compensação, Jim Allevinah antecipou-se a Mattéo Guendouzi na área e apontou o golo da igualdade.
Este resultado deixa o Fenerbahe com 53 pontos, menos dois do que o Galatasaray, que tinha perdido com o Konyaspor (2-0) nesta 23.ª jornada. Já o Kasimpasa, ocupa o 16.º lugar, o primeiro da zona de despromoção, com 20 pontos.