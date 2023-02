Corre tudo bem ao Galatasaray nesta fase: esta tarde, a equipa de Sérgio Oliveira recebeu e venceu o Trabzonspor, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada do campeonato turco.

O médio português foi titular na formação de Istambul e viu Max Gómez abrir o marcador para a formação visitante logo no primeiro minuto.

O Gala não demorou a reagir e empatou aos 18 minutos por Dries Mertens, assistido por Mauro Icardi.

Na segunda parte, aos 53 minutos, Icardi completou a reviravolta, ele que já havia bisado no encontro anterior.

Com este resultado, o Galatasaray segue na liderança do campeonato turco, com 54 pontos, mais nove do que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, mas também mais um jogo.