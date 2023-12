O Galatasaray conseguiu uma vitória importante e difícil, na receção ao Adana Dermispor, no jogo que abriu a 15ª jornada da Super Liga turca.

Nani foi titular na equipa visitante, que chegou a esta sexta jornada na sexta posição, na primeira partida depois da saída do treinador Patrick Kluivert.

A formação da casa marcou aos 22 minutos, pelo defesa francês Boey, e dobrou a vantagem pouco depois, por Akturkoglu.

O senegalês Niang reduziu, de grande penalidade, mesmo antes do intervalo.

A segunda parte foi intensa, com ocasiões para os dois lados (e já sem nani) embora o Galatasaray parecesse mais forte. Acabou por fechar o resultado já em tempo de compensação por Mauro Icardi, de grande penalidade.

O argentino chegou aos 12 golos e isolou-se no tipo da lista de marcadores, com mais um do que o bósnio Edin Dzeko, do Fenerbahçe.