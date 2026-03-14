Turquia: Galatasaray vence com golo de Nhaga e está mais perto do título
Triunfo sobre o Basaksehir deixa o Gala com sete pontos de vantagem no topo
O Galatasaray aproveitou da melhor forma a derrota do Fenerbahçe, ao vencer por 3-0 na receção ao Basaksehir, este sábado, na 26.ª jornada da Liga turca.
Com este triunfo, o Gala aumenta a diferença no topo para sete pontos. O campeão turco tem 64 e é líder, enquanto Fenerbahçe e Trabzonspor seguem abaixo, ambos com 57.
A meio da eliminatória da Champions com o Liverpool, a tarefa do Galatasaray ficou facilitada quando Festy Ebosele deixou o Basaksehir a jogar com dez, aos 56 minutos, após ver o segundo amarelo.
Logo no minuto seguinte, Wilfried Singo abriu o marcador. Victor Osimhen, que aos 63 minutos ficou à beira de um dos golos do ano com um remate acrobático, aumentou a vantagem, aos 66.
Já a seis minutos dos 90, o ex-Casa Pia Renato Nhaga, que tinha entrado instantes antes, fechou a contagem, num lance em que só precisou de encostar para a baliza, após o passe de Yunus Akgun.
No Basaksehir, diga-se, o médio português Miguel Crespo foi lançado ao minuto 70.
Também este sábado, o Alanyaspor, comandado pelo português João Pereira, empatou na visita ao Goztepe (2-2), graças a um golo aos 90+9m. Já o Konyaspor, com Diogo Gonçalves como suplente não utilizado, venceu no reduto do Kocaelispor, por 2-1, fruto de uma reviravolta nos últimos minutos. Por fim, o Trabzonspor bateu em casa o Rizespor (1-0).