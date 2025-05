O Galatasaray goleou em casa o Sivasspor por 4-1 e está a um pequeno passo de se sagrar tricampeão da Turquia.

Pouco depois da meia-hora, o conjunto de Istambul já vencia por 4-0, com golos de Torreira, bis de Osimhen e um golo de Yilmaz. Manaz, também na primeira parte, fez o único golo do Sivasspor.

Com este resultado, o Galatasaray chega aos 83 pontos na Liga turca: soma mais oito do que o Fenerbahçe de José Mourinho, que neste domingo defronta em casa Besiktas e precisa de vencer para, pelo menos, adiar a festa do título do rival a duas jornadas do fim do campeonato.

Neste sábado, destaque ainda para o empate do Alanyaspor de João Pereira a um golo com o Kayserispor. A equipa orientada pelo ex-técnico do Sporting está no 15.º posto com 35 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.

Bem melhor está o Istambul Basaksehir, que venceu fora o Hatayspor por 4-2 com a ajuda de duas assistências de Miguel Crespo e segue na luta pelos lugares de acesso às competições europeias.