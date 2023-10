Pode ser uma opção estratégica ou uma contingência motivada por uma possível alteração de liderança no clube. A verdade é que, depois da demissão do veterano técnico Senol Gunes, na passada semana, O Besiktas decidiu apostar no ex-adjunto Burak Yilmaz, que estava a orientar a equipa interinamente.

O anúncio foi feito esta terça-feira. Segundo o comunicado do Besiktas, Yilmaz assume o cargo de treinador da equipa principal até à próxima assembleia geral eleitoral extraordinária do clube.

Yilmaz, de 38 anos, terminou a carreira na época passada, no Fortuna Sittard, dos Países Baixos. Como jogador, representou os todos os principais emblemas do futebol turco, tendo passado pelo Besiktas em duas ocasiões.

Foi contratado pelas ‘águas negras’ em julho passado, para integrar a equipa técnica de Senol Gunes, como treinador-adjunto. Agora, passa, oficialmente, a técnico principal.

O Besiktas, além do internacional português Gedson Fernandes, conta com o camaronês Vincent Aboubakar, ex-jogador do FC Porto, e com o francês Valentin Rosier, que passou pelo Sporting.