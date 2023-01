O Galatasaray, sem Sérgio Oliveira e Seferovic, venceu esta terça-feira nos oitavos de final da Taça da Turquia, em casa do Alanyaspor, por 2-1.

Victor Nelsson e Mertens deram vantagem ao Gala na primeira parte, mas um golo português reduziu para a formação da casa aos 67 minutos: Daniel Candeias assistiu, Ivan Cavaleiro finalizou.

Na vitória do Kayserispor no terreno do Antalyaspor, também houve golo português. Depois de um 0-0 no tempo regulamentar, Miguel Cardoso, lançado à hora de jogo, abriu o marcador ao minuto 105, a passe de outro luso: Carlos Mané.

Aos 120 minutos, Balci fez o 2-0 final.