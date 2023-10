A aventura de Ivo Vieira na Super Liga da Turquia não podia começar da melhor forma: venceu fora de casa e o jogo até teve o condimento extra de uma reviravolta no marcador.

O técnico português acaba de assumir o comando do Pendikspor, onde joga o lateral esquerdo português Nuno Sequeira – foi titular. A equipa estava em zona de despromoção, ainda sem qualquer vitória em sete jogos.

Na estreia de Ivo Vieira, uma deslocação ao terreno do Konyaspor, equipa que vai no 12º lugar, com nove pontos. O avançado português Nélson Oliveira jogou de início na equipa da casa.

Só houve golos na segunda parte. O colombiano Marlos Moreno marcou para o Konyaspor aos 49 minutos, mas o Pendikspor reagiu e deu a volta ao resultado com golos de Yardmici e do maliano Abdoulay Diaby, que já foi jogador do Sporting.

Com esta primeira vitória, o Pendiksport saiu, pelo menos provisoriamente, da zona de despromoção.